Giulia De Lellis e Carlo Beretta: «Com’è nato il nostro amore» (Di domenica 31 gennaio 2021) Giulia De Lellis parla della sua storia con Carlo Beretta. Giulia De Lellis, dopo aver detto addio allo storico fidanzato Andrea Damante, ha ritrovato l’amore a fianco di Carlo Beretta, nipote del fondatore della famosa fabbrica d’armi, e rispondendo sul social alle domande di alcuni follower ha raccontato Com’è nata la loro relazione: “Molto lentamente. Eravamo confusi perché era una situazione particolare…”. Giulia DE Lellis E Carlo Beretta: COME NASCE L’amore Giulia De Lellis è attualmente fidanzata con Carlo Beretta, amico del suo ex Andrea Damante: “La nostra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021)Deparla della sua storia conDe, dopo aver detto addio allo storico fidanzato Andrea Damante, ha ritrovato l’a fianco di, nipote del fondatore della famosa fabbrica d’armi, e rispondendo sul social alle domande di alcuni follower ha raccontatonata la loro relazione: “Molto lentamente. Eravamo confusi perché era una situazione particolare…”.DE: COME NASCE L’Deè attualmente fidanzata con, amico del suo ex Andrea Damante: “La nostra ...

Spread the love Giulia De Lellis parla per la prima volta della nascita dell'amore con l'attuale fidanzato Carlo Beretta. L'influencer chiarisce ogni dubbio sul presunto triangolo tra lei, Damante e il nuovo compagno.

Il suo nome è Elisa Visari e nel cuore dell'uomo ha preso il posto di Giulia De Lellis , che si è consolata con i ricchissimo ed elegante Carlo Gussalli Beretta . Elisa Visari , come direbbero le ...

Giulia De Lellis ha rivelato su Instagram di essere molto in pensiero per il suo cagnolino, un volpino di Pomerania preso insieme all’ex fidanzato ...

Pazza idea di Maria De Filippi per il suo Uomini e donne? Secondo il settimanale Nuovo Tv Queen Mary vorrebbe una versione vip del suo dating show con ...

