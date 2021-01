GameStop | altro che piccoli trader | il vero colpo da 16 miliardi lo fanno 9 maxi fondi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Non ci sono solo iinvestitori che hanno catturato nella loro rete gli squali di Wall Street. E non c’è solo la suggestiva narrazione della giovane classe media capace, con le sole armi dei social come Reddit e delle piattaforme di trading come Robinhood, di imbrigliare lo strapotere dell’elite finanziaria e a usarlo contro di loro. Al di là del valore fortemente simbolico di tutta la vicenda, chi metaforicamente ha stappato le bottiglie del migliore champagne, in questo assalto coordinato di tanti Davide contro i pochi Golia, sono a ben vedere altri Golia. Nove grandi società di investimento hanno registrato potenziali guadagni per 16di euro grazie alla frenetica ascesa del titolo di. Com’è noto,è una catena texana di negozi di videogame, accessori e console che sta ...