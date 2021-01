Forse è in Siberia che abbiamo addomesticato i cani (Di domenica 31 gennaio 2021) O meglio, che i cani si sono fatti addomesticare: la questione è ancora aperta ma un gruppo di scienziati pensa sia successo lì 23mila anni fa Leggi su ilpost (Di domenica 31 gennaio 2021) O meglio, che isi sono fatti addomesticare: la questione è ancora aperta ma un gruppo di scienziati pensa sia successo lì 23mila anni fa

Ultime Notizie dalla rete : Forse Siberia Cina, Bielorussia, Russia: tre fallimenti o tre moniti esemplari

... con proteste nelle strade di oltre cento città, dal Baltico alla Siberia. Anche il Kazakistan è ... O forse è proprio la formula della rivoluzione che ha fatto il suo tempo. Forse l'umanità si è ...

Attenti ai cani

Forse i lupi pleistocenici, stando vicino agli umani e avendo sempre meno paura, hanno generato una ... troviamo in Siberia cani da slitta (da cui derivano i cani nordamericani), anche se è improbabile ...

Le due Russie di Putin e Navalny e le proteste di piazza

Due notizie scuotono la Russia in questi giorni: le vibranti proteste in tutto il territorio contro l'arresto di Alexei Navalny e i problemi della polizia, nonostante le forti repressioni, a fermare i ...

