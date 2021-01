Crisi di governo, Tabacci avverte Renzi: «Basta giocare, dica se gli va bene Conte. Se no, governo del Presidente e a giugno si vota» – L’intervista (Di domenica 31 gennaio 2021) «Non voglio parlare di nomi». Bruno Tabacci, il sempiterno democristiano che ha orchestrato l’operazione “responsabili” per garantire più stabilità a questa maggioranza, risponde al telefono. La sua disponibilità a fare un punto della situazione, però, non cela la seccatura per la piega che sta assumendo la Crisi di governo. «C’è qualcuno che non sta rispettando i tempi e le regole del gioco», dice il Presidente di Centro democratico, con un chiaro riferimento a Matteo Renzi: si è appena concluso il primo giro di consultazioni di Roberto Fico, ma la soluzione è ancora in stallo. «Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente Fico di approfondire le possibilità di dar vita a un governo politico sostenuto ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) «Non voglio parlare di nomi». Bruno, il sempiterno democristiano che ha orchestrato l’operazione “responsabili” per garantire più stabilità a questa maggioranza, risponde al telefono. La sua disponibilità a fare un punto della situazione, però, non cela la seccatura per la piega che sta assumendo ladi. «C’è qualcuno che non sta rispettando i tempi e le regole del gioco», dice ildi Centro democratico, con un chiaro riferimento a Matteo: si è appena concluso il primo giro di consultazioni di Roberto Fico, ma la soluzione è ancora in stallo. «Ildella Repubblica ha chiesto alFico di approfondire le possibilità di dar vita a unpolitico sostenuto ...

