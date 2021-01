C’è posta per te, Nicolò Zaniolo regala una cifra esorbitante al 18enne Alessandro. Fan increduli: «Quanti zeri erano?» (Di domenica 31 gennaio 2021) . Il giocatore della Roma è stato ospite con la mamma Francesca Costa nella trasmissione di Maria De Filippi. Zaniolo è stato la “sorpresa” per il giovane Alessandro, un ragazzo di Ardea, in provincia di Roma, grande tifoso dei giallorossi. A chiamare Maria De Filippi, il papà di Alessandro, il signor Maurizio. L’uomo non è il papà naturale del ragazzo, ma «si sono scelti ed è come se lo fosse». Maurizio ha sposato la mamma di Alessandro 13 anni fa e il ragazzo ha scelto di chiamarlo papà. L’anno scorso però la mamma è morta per una malattia, lasciando soli Alessandro e Maurizio. Il papà ha scritto una lettera piena d’amore al figlio e poi gli ha regalato un sogno, conoscere il suo idolo Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha regalato ad ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021) . Il giocatore della Roma è stato ospite con la mamma Francesca Costa nella trasmissione di Maria De Filippi.è stato la “sorpresa” per il giovane, un ragazzo di Ardea, in provincia di Roma, grande tifoso dei giallorossi. A chiamare Maria De Filippi, il papà di, il signor Maurizio. L’uomo non è il papà naturale del ragazzo, ma «si sono scelti ed è come se lo fosse». Maurizio ha sposato la mamma di13 anni fa e il ragazzo ha scelto di chiamarlo papà. L’anno scorso però la mamma è morta per una malattia, lasciando solie Maurizio. Il papà ha scritto una lettera piena d’amore al figlio e poi gli hato un sogno, conoscere il suo idolo. Il giocatore hato ad ...

