Cagliari | Di Francesco | “Mancata malizia | certe partite vanno vinte anche 1-0”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilassapora a lungo la vittoria, ma il Sassuolo strappa il pari proprio all'ultimo respiro. Il tecnico Eusebio Dicommenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Non è facile analizzare questa partita. Siamo stati compatti, creando occasioni. E' un vero peccato. Si parla die furbizia ed è quello che ci è mancato. Stavamo pregustando punti che ci avrebbero dato morale e sarebbero stati meritati per com'era andata la gara. Quando si viene da un momento difficile, l'aspetto mentale fa la differenza. La facilità nell'interpretare certi aspetti del Sassuolo è diverso dalla nostra condizione. Oggi comunque ho visto molti aspetti importanti.la capacità di saper soffrire è importante per noi. La costruzione del gol è figlia di quello che proviamo in allenamento. La forza dei risultati deve ...

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco dopo il pareggio contro il Sassuolo nella 20^ giornata di campionato Le parole a Sky Sport del tecnico rossoblu, dopo il pari tra Cagliari e Sassuolo per 1-1. Pareggio acciuffato in extremis alla Sardegna dal Sassuolo contro il Cagliari, nella prima giornata del girone di ritorno.