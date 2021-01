Benno Neumair interrogato dal Gip: non risponde (Di domenica 31 gennaio 2021) Benno Neumair si trova adesso in carcere, per il Gip esistono i presupposti per la custodia cautelare, ovvero: pericolo di fuga, reiterazione del reato ed inquinamento delle prove. Intanto, Benno in carcere è “sotto shock” e “continua a piangere“, dice il suo avvocato. Ma a distanza di quasi un mese dalla scomparsa dei coniugi Neumair, il quadro incriminatorio (o per meglio dire eventualmente incriminatorio) appare ancora poco chiaro. Perché non ci sono i corpi, perché Benno non confessa e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Certamente la procura ha in mano rilevanti indizi a carico dell’istruttore di fitness: i pesi spariti dall’abitazione, le 2 ore di ritardo all’appuntamento con la ragazza che frequentava, la dipendenza dagli anabolizzanti ed il rapporto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021)si trova adesso in carcere, per il Gip esistono i presupposti per la custodia cautelare, ovvero: pericolo di fuga, reiterazione del reato ed inquinamento delle prove. Intanto,in carcere è “sotto shock” e “continua a piangere“, dice il suo avvocato. Ma a distanza di quasi un mese dalla scomparsa dei coniugi, il quadro incriminatorio (o per meglio dire eventualmente incriminatorio) appare ancora poco chiaro. Perché non ci sono i corpi, perchénon confessa e si è avvalso della facoltà di nonre. Certamente la procura ha in mano rilevanti indizi a carico dell’istruttore di fitness: i pesi spariti dall’abitazione, le 2 ore di ritardo all’appuntamento con la ragazza che frequentava, la dipendenza dagli anabolizzanti ed il rapporto ...

