Bambina in bagno con una corda | aveva accettato sfida social

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tragedia sfiorata in una scuola elementare. Ancora una sfida social nella bufera, la stessa che ha portato alla morte di una ragazzina di Palermo. Bambina tenta di impiccarsi in bagno con una corda: salvata in extremis

Ha tentato di impiccarsi , a soli nove anni , con una corda e una sedia neldella sua scuola . Per fortuna, unaè stata salvata in extremis dalla maestre e poi ha ammesso di aver tentato una folle 'challenge' lanciata sui social. Leggi anche > Il gioco social ...Una corda ed una sedia neldella sua scuola . Ed il tentativo di unadi emulare il gioco che avrebbe causato la morte lunedì scorso a di unadi 9 anni. Suo coetaneo. Un hanging challange , una di quelle ...Tragedia sfiorata in una scuola elementare. Ancora una sfida social nella bufera, la stessa che ha portato alla morte di una bambina di Palermo.Ha tentato di impiccarsi, a soli nove anni, con una corda e una sedia nel bagno della sua scuola. Per fortuna, una bambina è stata salvata in extremis dalla maestre e poi ha ammesso di ...