Anticipazioni Beautiful mercoledì 3 febbraio 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021)– La riapparizione di Thomas: Thomas riappare alla vista di Hope che resta sconvolta dalla sua presenza. La giovane non sa se la sua presenza è reale oppure no. Il suo viso è completamente cambiato, il che le fa pensare che è tutto vero. Il suo aspetto è cambiato forse come conseguenza del suo incidente nell’acido. Thomas è arrabbiato ed è pronto a vendicarsi per quello che le ha fatto. L'articolo News Programmi Tv.

puntatadi lunedì 1° febbraio 2021 : Dopo aver trovato Douglas (Henry Joseph Samiri) intento a giocare, Hope (Annika Noelle) capisce che Thomas (Matthew Atkinson) è caduto nell'...: Hope ha spinto Thomas in una vasca d'acido La cena della sera prima non è andata come sperato, Hope , spaventata dalle pretese di Thomas ha tentato la fuga, ma Douglas si è ...Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano grosse novità sul triangolo amoroso Zende-Zoe-Carter. La modella si troverà nei guai quando verrà sorpresa da Ridge in atteggiamenti inequivocabili c ...Interessanti novità accadranno a Beautiful nel corso delle puntate trasmesse dall'1 al 6 febbraio su Canale 5. Le trame raccontano che Hope Logan farà una confessione che spiazzerà Ridge Forrester. In ...