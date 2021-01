Antibiotici: batteri “mutaforma” per la resistenza (Di domenica 31 gennaio 2021) Una nuova ricerca dimostra come alcuni batteri si adattino per diventare resistenti agli Antibiotici cambiando la loro forma Una nuova ricerca condotta dal professore di fisica Shiladitya Banerjee dimostra come alcuni batteri possano adattarsi all’esposizione a lungo termine agli Antibiotici cambiando la loro forma. Evoluzione: un problema anche sanitario L’adattamento è un processo biologico fondamentale che spinge gli organismi a modificare i loro tratti e comportamenti per adattarsi meglio al loro ambiente. Che si tratti dei fringuelli osservati da Charles Darwin o dei batteri con cui coesistiamo, tutti subiscono la spinta evolutiva. Gli Antibiotici sono certamente una delle più grandi scoperte mediche. Aiutano a curare le persone e combattere le infezioni guarendo moltissime ... Leggi su tuttotek (Di domenica 31 gennaio 2021) Una nuova ricerca dimostra come alcunisi adattino per diventare resistenti aglicambiando la loro forma Una nuova ricerca condotta dal professore di fisica Shiladitya Banerjee dimostra come alcunipossano adattarsi all’esposizione a lungo termine aglicambiando la loro forma. Evoluzione: un problema anche sanitario L’adattamento è un processo biologico fondamentale che spinge gli organismi a modificare i loro tratti e comportamenti per adattarsi meglio al loro ambiente. Che si tratti dei fringuelli osservati da Charles Darwin o deicon cui coesistiamo, tutti subiscono la spinta evolutiva. Glisono certamente una delle più grandi scoperte mediche. Aiutano a curare le persone e combattere le infezioni guarendo moltissime ...

