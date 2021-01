Volley femminile, Serie A1: Novara affossa Scandicci ed è seconda (Di sabato 30 gennaio 2021) Novara ha sconfitto Scandicci per 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) nell’anticipo della 20ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi sono tornate al successo dopo la sconfitta contro Monza e si confermano al secondo posto con 49 punti all’attivo, a -8 da Conegliano e a +7 su Monza (stasera venete e brianzole si fronteggeranno). A mettersi maggiormente sono state le schiacciatrici Britt Herbots (15 punti) e Caterina Bosetti (14), 9 marcature per l’opposto Malwina Smarzek e per la centrale Haleigh Washington. Alle toscane, al terzo ko di fila e ora quinte in graduatoria con 3 punti su Busto Arsizio, non è bastata Magdalena Stysiak (16 punti). Foto LM-LPS/Danilo Vigo Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) nell’anticipo della 20ma giornata dellaA1 di. Le piemontesi sono tornate al successo dopo la sconfitta contro Monza e si confermano al secondo posto con 49 punti all’attivo, a -8 da Conegliano e a +7 su Monza (stasera venete e brianzole si fronteggeranno). A mettersi maggiormente sono state le schiacciatrici Britt Herbots (15 punti) e Caterina Bosetti (14), 9 marcature per l’opposto Malwina Smarzek e per la centrale Haleigh Washington. Alle toscane, al terzo ko di fila e ora quinte in graduatoria con 3 punti su Busto Arsizio, non è bastata Magdalena Stysiak (16 punti). Foto LM-LPS/Danilo Vigo

