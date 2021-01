Verissimo, Nek racconta il grave incidente alla mano: “Una distrazione” (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo scorso novembre è rimasto vittima di un brutto incidente alla mano ed è stato ricoverato in ospedale. Oggi Nek sta intraprendendo un percorso di riabilitazione, ma la paura vissuta è ancora impressa nella sua mente. “Una distrazione: mi sono tagliato la mano“, il lucido e doloroso racconto nel salotto di Verissimo. Il grave incidente a novembre Ospite della puntata odierna di Verissimo, Nek ripercorre con la mente i terribili istanti vissuti a novembre. Impegnato in alcuni lavori domestici nella sua casa di campagna, il popolare cantautore di Sassuolo è rimasto vittima di un incidente alla mano mentre stava adoperando una sega circolare. In quei concitati istanti, con la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo scorso novembre è rimasto vittima di un bruttoed è stato ricoverato in ospedale. Oggi Nek sta intraprendendo un percorso di riabilitazione, ma la paura vissuta è ancora impressa nella sua mente. “Una: mi sono tagliato la“, il lucido e doloroso racconto nel salotto di. Ila novembre Ospite della puntata odierna di, Nek ripercorre con la mente i terribili istanti vissuti a novembre. Impegnato in alcuni lavori domestici nella sua casa di campagna, il popolare cantautore di Sassuolo è rimasto vittima di unmentre stava adoperando una sega circolare. In quei concitati istanti, con la ...

SimonaCroisette : RT @Maryss84: E cmq ho realizzato che Sabrina Salerno ha venduto nel praticamente il doppio delle copie di Nek, minchia non immaginavo mini… - Claudia14494595 : #Verissimo Meglio come Presentatore all'Arena Nek lascia stare il tagliaerba e' meglio.. - Maryss84 : E cmq ho realizzato che Sabrina Salerno ha venduto nel praticamente il doppio delle copie di Nek, minchia non immag… - MelaniaAbate : Nek resta sempre il primo amore. ? #verissimo #trentenni - apacchia : Che bella persona è @NekOfficial . Bellissima testimonianza a @verissimotv . #Nek #Verissimo -