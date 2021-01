Valutazione della Primaria, ne parliamo con la DS Lucia Zavettieri: in allegato il documento operativo valutativo. INTERVISTA (Di sabato 30 gennaio 2021) Cosa cambia nella Valutazione della Primaria? Lo abbiamo chiesto a chi, giornalmente e con diuturno impegno, è in prima linea già dal marzo del 2020, senza sosta alcuna, senza ferie e senza alcuna modalità di riposo. I dirigenti scolastici, mai prima d’ora, avevano visto tanta attenzione per la scuola e tante novità. Ultima tra queste la riforma della Valutazione della scuola Primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Cosa cambia nella? Lo abbiamo chiesto a chi, giornalmente e con diuturno impegno, è in prima linea già dal marzo del 2020, senza sosta alcuna, senza ferie e senza alcuna modalità di riposo. I dirigenti scolastici, mai prima d’ora, avevano visto tanta attenzione per la scuola e tante novità. Ultima tra queste la riformascuola. L'articolo .

Veruska89835965 : Esame d Psicologia : diversi di noi si chiedono come mai vi sia un ritardo nella pubblicazione della valutazione. I… - Know4Innovation : RT @ARERA_it: Trasmesse al @MISE_GOV la valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di #trasmissione nazionale #ener… - LiberoFreedom : RT @CatSun61: Per essere genitori ci vorrebbe una valutazione della salute mentale...un covidiota è per sempre. - Mario44623861 : RT @Daniela_Liotti: @Signorasinasce Dalla padella alla brace, uno dei più incompetenti al #Governo se il @Quirinale non fà giuste valutazio… - Signorasinasce : RT @Daniela_Liotti: @Signorasinasce Dalla padella alla brace, uno dei più incompetenti al #Governo se il @Quirinale non fà giuste valutazio… -