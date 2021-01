Un prete di Marsala ha paragonato l’olocausto all’aborto (Di sabato 30 gennaio 2021) «Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Menghele, un membro delle SS che conduceva regolarmente orrendi esperimenti sugli esseri umani e che era anche conosciuto come ‘l’angelo della morte‘, un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea su un muro, alta circa un metro e 50. Decretò che coloro che superavano questa linea, bambini e ragazzi, potevano vivere. Tutti gli altri dovevano andare nelle camere a gas. Che differenza c’è tra il dottor Menghele che tracciava quella linea alta un metro e 50 e una legge che dice che si merita tutela soltanto dal terzo mese di gestazione in poi?». È quanto ha affermato padre Bruno De Cristoforo, della Congregazione “Serve del cuore immacolato di Maria” dell’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima di Trapani, in un video postato su YouTube lo scorso 27 gennaio, Giornata della Memoria della Shoah. «C’è la stessa arbitrarietà. Che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 gennaio 2021) «Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Menghele, un membro delle SS che conduceva regolarmente orrendi esperimenti sugli esseri umani e che era anche conosciuto come ‘l’angelo della morte‘, un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea su un muro, alta circa un metro e 50. Decretò che coloro che superavano questa linea, bambini e ragazzi, potevano vivere. Tutti gli altri dovevano andare nelle camere a gas. Che differenza c’è tra il dottor Menghele che tracciava quella linea alta un metro e 50 e una legge che dice che si merita tutela soltanto dal terzo mese di gestazione in poi?». È quanto ha affermato padre Bruno De Cristoforo, della Congregazione “Serve del cuore immacolato di Maria” dell’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima di Trapani, in un video postato su YouTube lo scorso 27 gennaio, Giornata della Memoria della Shoah. «C’è la stessa arbitrarietà. Che ...

