UFFICIALE Torino, Edera ceduto in prestito alla Reggina

Simone Edera lascia il Torino e va in Serie B: operazione in prestito con la Reggina. Il comunicato UFFICIALE da parte del club Il Torino ha ufficializzato il trasferimento di Simone Edera alla Reggina. Operazione in prestito secco senza l'inclusione di un diritto oppure un obbligo di riscatto. IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Reggina 1914, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Edera».

