"Tranquillo, non sa farlo". Clamoroso: Mihajlovic umilia Ibrahimovic sul dischetto? Finisce malissimo (Di sabato 30 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato il quarto rigore stagionale contro il Bologna. “Stai Tranquillo, non li sa tirare”, aveva detto Sinisa Mihajlovic al suo portiere prima dell'esecuzione. A riportare quelle parole - che sono sembrate le classiche di circostanza per provare a motivare il proprio giocatore - è stato Alessandro Alciato, bravo a intercettare per Sky Sport il siparietto curioso avvenuto prima del rigore. Il fuoriclasse svedese ne ha calciati sette finora, con una percentuale di realizzazione però molto bassa, di gran lunga la peggiore nella sua carriera. Quello sbagliato di fronte a Skorupski era tra l'altro il centesimo in carriera: ne ha segnati 84, sbagliati 16. Alla luce di tali numeri fa ancora più effetto sapere che Ibra quest'anno ne ha sbagliati 4 su 7. Sono momenti che possono capitare, anche perché finora i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Zlatanha sbagliato il quarto rigore stagionale contro il Bologna. “Stai, non li sa tirare”, aveva detto Sinisaal suo portiere prima dell'esecuzione. A riportare quelle parole - che sono sembrate le classiche di circostanza per provare a motivare il proprio giocatore - è stato Alessandro Alciato, bravo a intercettare per Sky Sport il siparietto curioso avvenuto prima del rigore. Il fuoriclasse svedese ne ha calciati sette finora, con una percentuale di realizzazione però molto bassa, di gran lunga la peggiore nella sua carriera. Quello sbagliato di fronte a Skorupski era tra l'altro il centesimo in carriera: ne ha segnati 84, sbagliati 16. Alla luce di tali numeri fa ancora più effetto sapere che Ibra quest'anno ne ha sbagliati 4 su 7. Sono momenti che possono capitare, anche perché finora i ...

