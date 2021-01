Tennis: anche Matteo Berrettini tra i protagonisti a Rotterdam (Di sabato 30 gennaio 2021) Come riportato da un tweet del telecronista di SuperTennis Luca Fiorino che parla delle presenze di top ten all’ATP 500 di Rotterdam, in programma nella prima settimana di marzo, vedremo anche Matteo Berrettini, che attualmente è numero 10 del ranking ATP e prossimo all’impegno in ATP Cup a Melbourne. Il romano, 24 anni, non ha mai partecipato in precedenza al torneo olandese, di cui attualmente è direttore Richard Krajicek, vincitore di Wimbledon 1996 e unico in grado di battere Pete Sampras sui sacri prati tra il 1993 e il 2000. Sono già state annunciate numerose presenze di grido all’Ahoy Arena di Rotterdam: Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev sono gli altri giocatori tra i primi dieci presenti. Oltre all’iberico, ai due russi e al greco, in casa Italia, ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Come riportato da un tweet del telecronista di SuperLuca Fiorino che parla delle presenze di top ten all’ATP 500 di, in programma nella prima settimana di marzo, vedremo, che attualmente è numero 10 del ranking ATP e prossimo all’impegno in ATP Cup a Melbourne. Il romano, 24 anni, non ha mai partecipato in precedenza al torneo olandese, di cui attualmente è direttore Richard Krajicek, vincitore di Wimbledon 1996 e unico in grado di battere Pete Sampras sui sacri prati tra il 1993 e il 2000. Sono già state annunciate numerose presenze di grido all’Ahoy Arena di: Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev sono gli altri giocatori tra i primi dieci presenti. Oltre all’iberico, ai due russi e al greco, in casa Italia, ...

