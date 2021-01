Probabili formazioni Sampdoria-Juventus: le possibili scelte di Pirlo (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus scende in campo contro la Sampdoria per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A: le Probabili formazioni La Juventus scende in campo alle 18 contro la Sampdoria a Marassi per la prima gara del girone di ritorno in Serie A. PER TUTTE E NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENEWS24 Pochi dubbi di formazione per Andrea Pirlo: unico ballottaggio al momento aperto quello tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt con l’olandese non al meglio, mentre in avanti scelte obbligate con Ronaldo e Morata unici disponibili. Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Lascende in campo contro laper la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A: leLascende in campo alle 18 contro laa Marassi per la prima gara del girone di ritorno in Serie A. PER TUTTE E NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENEWS24 Pochi dubbi di formazione per Andrea: unico ballottaggio al momento aperto quello tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt con l’olandese non al meglio, mentre in avantiobbligate con Ronaldo e Morata unici disponibili. Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Morata. All.Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Milan, Leao trequartista; Juve, gioca Chiellini. Inter, riecco Eriksen: Milan, Leao trequartista; Juve, gioca Chiel… - sportli26181512 : Diretta Inter-Benevento ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I nerazzurri cercano il… - TuttoAscoli : Ascoli-Brescia, le probabili formazioni - BandieraInter : Le probabili di #InterBenevento: #Eriksen si prende una maglia da titolare, torna anche #Ranocchia. - MCalcioNews : Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vederla in TV -