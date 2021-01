NBA 2020/2021: Utah fa 11 di fila, Brooklyn sul velluto. New Orleans sorprende Milwaukee (Di sabato 30 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 29 gennaio e sabato 30 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBA 2020/2021. Utah continua la propria marcia trionfale trovando contro Dallas l’undicesimo successo consecutivo, valido la vetta della Western Conference. New Orleans sorprende Milwaukee, mentre Brooklyn asfalta Oklahoma grazie a una tripla doppia di James Harden. Atlanta supera Washington, Philadelphia vince a Minnesota con super Joel Embiid. Infine San Antonio batte Denver e la scavalca in classifica. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Utah JAZZ-DALLAS MAVERICKS 120-101 E’ ancora mancato Donovan Mitchell, ma ciò non è interessato agli Utah Jazz: la banda di Snyder, in testa alla ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 29 gennaio e sabato 30 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBAcontinua la propria marcia trionfale trovando contro Dallas l’undicesimo successo consecutivo, valido la vetta della Western Conference. New, mentreasfalta Oklahoma grazie a una tripla doppia di James Harden. Atlanta supera Washington, Philadelphia vince a Minnesota con super Joel Embiid. Infine San Antonio batte Denver e la scavalca in classifica. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEJAZZ-DALLAS MAVERICKS 120-101 E’ ancora mancato Donovan Mitchell, ma ciò non è interessato agliJazz: la banda di Snyder, in testa alla ...

