Italia Viva tenta l'assalto a Conte: 'Se ci fosse una personalità come Draghi...' (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo aver, a loro avviso, vinto il primo round, nei piani di Italia Viva c'è il 'cappotto', ossia liberarsi di Conte, considerato un avversario politico in grado di coprire un'area di potenziale ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo aver, a loro avviso, vinto il primo round, nei piani dic'è il 'cappotto', ossia liberarsi di, considerato un avversario politico in grado di coprire un'area di potenziale ...

matteorenzi : Le dichiarazioni della delegazione di Italia Viva dopo le #consultazioni con il Presidente Mattarella - fattoquotidiano : Renzi, Travaglio su La7: “Ha usato Quirinale come palco per comiziaccio sconclusionato. Ha fregato italiani, alleat… - fabiochiusi : Uno qualunque in Italia Viva che abbia da ridire su quanto detto da Renzi a bin Salman? Niente? Tutto bene così? - diemmeti : RT @fattoquotidiano: Di Battista: “Io non cambio opinione su Italia viva, arrivederci” [Leggi, di @lucadecarolis] - antop131 : Perchè il governo possa andare avanti penso che l'unica soluzione sia che un bel pò di parlamentari di Italia v… -