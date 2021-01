In fuga dall’ex Jugoslavia e ora apolidi in Italia | le stime ufficiali sui minori rom non quadrano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Negli ultimi anni sono stati chiamati con i nomi più vari: nomadi, slavi, zingari, rom, caminanti. Sono i circa 40.000 cittadini dell’exscappati dalla guerra civile che ha sconvolto negli anni Novanta l’intera area balcanica e che hanno trovato rifugio nelle periferie delle metropoline sotto una tenda o dentro una roulotte. Identificati impropriamente come “figli del vento”, protagonisti di una migrazione volontaria legata una cultura nomade, trent’anni fa hanno iniziato l’accoglienza in riserve etniche appositamente realizzate per loro e denominate “campi nomadi”, poi “campi sosta” e infine “villaggi attrezzati”. Secondo l’ultimo Rapporto annuale di Associazione 21 luglio sono 5.300 i rom originari dell’expresenti in insediamenti formali realizzati dalle Amministrazione comunali. Altri duemila, originari ...