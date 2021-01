Gol Ramsey Sampdoria Juventus 0-2: la chiude il gallese -VIDEO- (Di sabato 30 gennaio 2021) GOL Ramsey – Anticipo delle 18 tra Sampdoria e Juventus. Pirlo contro Ranieri per il primo match del girone di ritorno. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. McKennie e Chiesa esterni di centrocampo, Arthur e il recuperato Bentancur in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, ce la fa Bernardeschi che rientra nella lista dei convocati. Tra i pali nuovamente Szczesny, con Cuadrado, Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Alex Sandro a comporre la retroguardia. Sampdoria Juventus, le formazioni Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche: Sampdoria Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 30 gennaio 2021) GOL– Anticipo delle 18 tra. Pirlo contro Ranieri per il primo match del girone di ritorno. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. McKennie e Chiesa esterni di centrocampo, Arthur e il recuperato Bentancur in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, ce la fa Bernardeschi che rientra nella lista dei convocati. Tra i pali nuovamente Szczesny, con Cuadrado, Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Alex Sandro a comporre la retroguardia., le formazioni Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...

SkySport : SAMPDORIA-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Chiesa (20’) ? #Ramsey (90+1') ?? - PeppeMur84 : Un gol per tempo per chiudere abbastanza agevolmente la pratica Samp. La Sblocca Federico su ottimo assist di Morat… - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: Il diluvio non ferma la Juve: #Pirlo risponde al Milan e la rincorsa scudetto continua #sampjuve - RducsSett225 : Ramsey gol... toccatevi le palle che giá lo scorso è stato un anno difficile - Lionmars : Esulto al gol di Ramsey e scoproi che la schedina era over 2.5. Ecco cosa mi merito a esultare per un gol dei gobbi. Il vile denaro -