Gabriel Garko rassicura dopo il video in ospedale: svelato il motivo della flebo, cos’è successo (Di sabato 30 gennaio 2021) A distanza di ventiquattro ore dal video in ospedale, Gabriel Garko ha rassicurato i suoi fan: il motivo della flebo attaccata al braccio. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, poco più di ventiquattro ore fa, Gabriel Garko ha fatto davvero preoccupare i suoi sostenitori. Molto attivo sul suo canale social ufficiale, l’attore torinese L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 30 gennaio 2021) A distanza di ventiquattro ore dalinhato i suoi fan: ilattaccata al braccio. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, poco più di ventiquattro ore fa,ha fatto davvero preoccupare i suoi sostenitori. Molto attivo sul suo canale social ufficiale, l’attore torinese L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

almightyxlouu : prendiamo come esempio gabriel garko. lui è stato nel closet per anni, ed ha potuto fare coming out solo quest'anno… - dearvpatxnce : RT @DIORVSHAWN: non è un segreto che nel mondo della musica come quello del cinema molti artisti siano nel closet, ciò che devono fare è pr… - zazoomblog : Gabriel Garko in ospedale: fan preoccupati per la salute dellattore (FOTO) - #Gabriel #Garko #ospedale: - lvuist91 : RT @DIORVSHAWN: non è un segreto che nel mondo della musica come quello del cinema molti artisti siano nel closet, ciò che devono fare è pr… - W1NDOWS1LL : RT @mylordxerm: quando dite che il closet non esiste ricordatevi di tiziano ferro, colton haynes, gabriel garko, elton john, ricky martin,… -