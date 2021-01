Formazioni ufficiali Sampdoria Juve: le scelte degli allenatori (Di sabato 30 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Sampdoria Juve match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Juve, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo. Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Silva; Candreva, Quagliarella, Keita. All: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021.ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo.(4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Silva; Candreva, Quagliarella, Keita. All: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

