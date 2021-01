Fico prova a fare il Conte ter, ma un finale catartico è ancora possibile (Di sabato 30 gennaio 2021) Una maggioranza europeista capace di scrivere un recovery plan europeo senza sussidi improduttivi e di organizzare una campagna di vaccinazione senza primule, senza Conte e senza pochette, senza Casalino e senza veline, con la ciliegina sulla torta dei Cinquestelle che si scindono come l’atomo forse con o forse senza il benestare di Rousseau. Ma che meraviglia, che finale formidabile, che sogno realizzato. Non è detto, ovviamente. Pd e Cinquestelle sperano ancora in Conte, nella sua terza reincarnazione. Ma la crisi di governo potrebbe risolversi con un evento catartico, tipo le rane che piovono in Magnolia, con la manna che scende dal cielo, con l’archiviazione definitiva dell’era Conte-Casalino, l’avvocaticchio del popolo e il paraculo del Grande Fratello, entrambi prima al servizio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Una maggioranza europeista capace di scrivere un recovery plan europeo senza sussidi improduttivi e di organizzare una campagna di vaccinazione senza primule, senzae senza pochette, senza Casalino e senza veline, con la ciliegina sulla torta dei Cinquestelle che si scindono come l’atomo forse con o forse senza il benestare di Rousseau. Ma che meraviglia, cheformidabile, che sogno realizzato. Non è detto, ovviamente. Pd e Cinquestelle speranoin, nella sua terza reincarnazione. Ma la crisi di governo potrebbe risolversi con un evento, tipo le rane che piovono in Magnolia, con la manna che scende dal cielo, con l’archiviazione definitiva dell’era-Casalino, l’avvocaticchio del popolo e il paraculo del Grande Fratello, entrambi prima al servizio ...

