Fedez spoilera il brano di Sanremo su Instagram. E adesso? (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez (foto: LaPresse -Andrea Negro)Fedez e Francesca Michielin saranno squalificati dal prossimo Sanremo? Staremo a vedere… Ma sicuramente quello che è successo oggi, sabato 30 gennaio, farà discutere. In un post su Instagram, infatti, l’artista ha pubblicato un video contenente qualche secondo del brano inedito da portare all’Ariston insieme alla collega, Chiamami per nome. La clip (rimossa dopo pochi secondi dalla pubblicazione) si apriva con alcune immagini di Fedez durante il primo giorno di prove pre-Festival in studio di registrazione insieme a Francesca Michielin. Dopo un simpatico siparietto insieme al figlio Leone, però, il cantante ha intonato qualche secondo di Chiamami per nome. Ma, a differenza di quanto fatto con alcune Instagram Stories, non ha rimosso ... Leggi su wired (Di sabato 30 gennaio 2021)(foto: LaPresse -Andrea Negro)e Francesca Michielin saranno squalificati dal prossimo? Staremo a vedere… Ma sicuramente quello che è successo oggi, sabato 30 gennaio, farà discutere. In un post su, infatti, l’artista ha pubblicato un video contenente qualche secondo delinedito da portare all’Ariston insieme alla collega, Chiamami per nome. La clip (rimossa dopo pochi secondi dalla pubblicazione) si apriva con alcune immagini didurante il primo giorno di prove pre-Festival in studio di registrazione insieme a Francesca Michielin. Dopo un simpatico siparietto insieme al figlio Leone, però, il cantante ha intonato qualche secondo di Chiamami per nome. Ma, a differenza di quanto fatto con alcuneStories, non ha rimosso ...

