Dati rivisti, zone sbagliate: ci si può fidare dei dati sul Covid? Battiston: «Quelli delle regioni sono inaffidabili. Chi sbaglia deve pagare» (Di sabato 30 gennaio 2021) Il caos sui numeri dei vaccini in regione Lombardia, dopo il braccio di ferro di una settimana prima con l’Iss, ha fatto emergere ancora una volta le difficoltà della raccolta dati a livello regionale, insieme ala mancanza di un controllo sulla veridicità dei dati inviata dalle regioni alla cabina di regia. «Non necessariamente dall’Iss c’è un controllo di consistenza. E se una ragione, anche in buona fede, manda dati non corretti, Roma rischia di prendere decisioni sbagliate», spiega a La Repubblica, Roberto Battiston, fisico dell’università di Trento, che dall’inizio della pandemia monitora la raccolta dati. «Prima di usare i numeri e prendere decisioni ci si chiede: hanno un ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Il caos sui numeri dei vaccini in regione Lombardia, dopo il braccio di ferro di una settimana prima con l’Iss, ha fatto emergere ancora una volta le difficoltà della raccoltaa livello regionale, insieme ala mancanza di un controllo sulla veridicità deiinviata dallealla cabina di regia. «Non necessariamente dall’Iss c’è un controllo di consistenza. E se una ragione, anche in buona fede, mandanon corretti, Roma rischia di prendere decisioni», spiega a La Repubblica, Roberto, fisico dell’università di Trento, che dall’inizio della pandemia monitora la raccolta. «Prima di usare i numeri e prendere decisioni ci si chiede: hanno un ...

