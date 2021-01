Crisi di governo, oggi a Montecitorio le consultazioni di Fico. Pd, Iv e LeU i primi della lista – La diretta (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi, 30 gennaio, a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque Stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv eLeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza di governo a partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questa Crisi di governo che si è conclusa con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Tornare ad una maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv è la strada più semplice per portare a un governo ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidenteRepubblica Sergio Mattarella, ledel presidenteCamera Robertopartiranno, 30 gennaio, aalle 16 con il Movimento Cinque Stelle. In rapida successioneconsulterà Pd, Iv eLeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza dia partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questadiche si è conclusa con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Tornare ad una maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv è la strada più semplice per portare a un...

