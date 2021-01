Crisi di governo: mandato esplorativo a Roberto Fico (Di sabato 30 gennaio 2021) Al termine delle consultazioni con tutte le forze politiche, il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico. Quest’ultimo dovrà verificare la possibilità di formare n nuovo governo sostenuto dalle attuali forze parlamentari. Fico ha tempo fino a martedì, giorno in cui dovrà riferire l’esito al Capo dello Stato. Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Al termine delle consultazioni con tutte le forze politiche, il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato unal presidente della Camera. Quest’ultimo dovrà verificare la possibilità di formare n nuovosostenuto dalle attuali forze parlamentari.ha tempo fino a martedì, giorno in cui dovrà riferire l’esito al Capo dello Stato.

