Challenger Antalya, Musetti vola in semifinale (Di sabato 30 gennaio 2021) Nei quarti di finale dell'ATP Challenger Antalya 1, Lorenzo Musetti batte in rimonta (5-7, 6-3, 6-4) Akira Santillan ed accede alle semifinali. Niente da fare invece per l'altro italiano impegnato nel torneo, Alessandro Giannessi. A causa della rimonta, stavolta subìta, per mano di Jaume Munar, sfuma l'en plein di tennisti azzurri in semifinale. Musetti alla ricerca del secondo titolo Challenger Dopo il deludente Challenger ad Istanbul e la sconfitta nel primo turno di qualificazioni degli Australian Open, Lorenzo Musetti rialza la testa ad Antalya. Superati i primi turni senza grossi patemi, è arrivata oggi la vittoria che lo proietta verso la sua quarta semifinale a livello Challenger.

