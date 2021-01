Calciomercato Udinese: sfumano due obiettivi di Gotti (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Calciomercato invernale sta per concludersi e questi ultimi giorni sono sicuramente molto movimentati con molte squadre che stanno ultimando le trattative. Per l’Udinese nelle ultimissime ore sembrano essere sfumati due obiettivi di mercato. La società di Pozzo ha però ingaggiato Llorente dal Napoli che ha sostituito Lasagna ceduto all’Hellas Verona. Sicuramente l’acquisto dello spagnolo è un arrivo di alto calibro che ha reso entusiasta la tifoseria e anche il tecnico Luca Gotti. Come detto, però, i friulani erano in procinto di chiudere altre due trattative che sono ormai definitivamente saltate. Ecco di chi si tratta. Udinese, niente chiusura per Biraschi e Cutrone Le notizie delle ultime ore hanno di fatto escluso la possibilità di un arrivo all’Udinese per Biraschi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilinvernale sta per concludersi e questi ultimi giorni sono sicuramente molto movimentati con molte squadre che stanno ultimando le trattative. Per l’nelle ultimissime ore sembrano essere sfumati duedi mercato. La società di Pozzo ha però ingaggiato Llorente dal Napoli che ha sostituito Lasagna ceduto all’Hellas Verona. Sicuramente l’acquisto dello spagnolo è un arrivo di alto calibro che ha reso entusiasta la tifoseria e anche il tecnico Luca. Come detto, però, i friulani erano in procinto di chiudere altre due trattative che sono ormai definitivamente saltate. Ecco di chi si tratta., niente chiusura per Biraschi e Cutrone Le notizie delle ultime ore hanno di fatto escluso la possibilità di un arrivo all’per Biraschi e ...

