Bari | morto un ragazzo di 16 anni | è precipitato da un palazzo abbandonato

(Di sabato 30 gennaio 2021), tragico incidente nella serata di ieri:undi sedicida un’altezza di circa 50 metri In provincia di, precisamente a Grumo Appula, ieri sera èundi 16. Il suo corpo è stato trovato a terra in prossimità di un ex pastificioin fiamme. Chiamati da qualcuno della zona, i soccorsi sono arrivati in loco per spegnere l’incendio, una volta accorsi, però, hanno dovuto fare i conti anche con la morte del. Ti potrebbe interessare anche->Carmagnola, un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5, gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto I ...

Un 16enne èieri sera a Grumo Appula precipitando, non si sa se per un incidente o volutamente, da un ex ...di Modugno con la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di, ...commenta ansa Un 16enne èvenerdì sera a Grumo Appula, nel Barese, precipitando, non si sa se per un incidente o volutamente, da un ex pastificio abbandonato in fiamme alla periferia della cittadina. Stando a quanto si ...Bari, tragico incidente nella serata di ieri: morto un ragazzo di sedici anni precipitato da un’altezza di circa 50 metri In provincia di Bari, precisamente a Grumo Appula, ieri sera è morto un ...Il giovane è precipitato dall’edificio. Non si sa ancora se volutamente o per un incidente. È stato trovato vicino alla struttura alta 50 metri. Accesi dei cartoni all’ultimo piano ...