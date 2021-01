Amazon, Bloomberg riporta una spesa di mezzo miliardo di dollari l'anno per la sola divisione gaming (Di sabato 30 gennaio 2021) Quando Amazon annunciò il suo ingresso nel mondo dei videogiochi, con la creazione della sua personale casa di sviluppo, c'erano grandi aspettative: una compagnia così ricca e benestante, proprietaria della piattaforma Twitch, sarebbe stata in grado di creare grandi esperienza tripla-A ad alto budget, specialmente grazie all'acquisizione di numerosi talenti presi da altri studi di prestigio. In teoria, doveva essere così, in pratica...si tratta di una magia che ancora dobbiamo vedere in azione: ad oggi, Amazon ha cancellato diversi progetti videoludici, come il titolo sportivo/fantasy Breakaway e, più recentemente, l'hero shooter Crucible. Al momento, resta attivo solo l'MMORPG New World, la cui uscita, inizialmente prevista per il 2020, è ora attesa per la prossima primavera. Senza un progetto sul mercato, è chiaro che Amazon stia ... Leggi su eurogamer (Di sabato 30 gennaio 2021) Quandoannunciò il suo ingresso nel mondo dei videogiochi, con la creazione della sua personale casa di sviluppo, c'erano grandi aspettative: una compagnia così ricca e benestante, proprietaria della piattaforma Twitch, sarebbe stata in grado di creare grandi esperienza tripla-A ad alto budget, specialmente grazie all'acquisizione di numerosi talenti presi da altri studi di prestigio. In teoria, doveva essere così, in pratica...si tratta di una magia che ancora dobbiamo vedere in azione: ad oggi,ha cancellato diversi progetti videoludici, come il titolo sportivo/fantasy Breakaway e, più recentemente, l'hero shooter Crucible. Al momento, resta attivo solo l'MMORPG New World, la cui uscita, inizialmente prevista per il 2020, è ora attesa per la prossima primavera. Senza un progetto sul mercato, è chiaro chestia ...

Eurogamer_it : Amazon, Bloomberg riporta una spesa di mezzo miliardo di dollari l'anno per la sola divisione gaming. - MarioCosserMC : Jeff Bezos supporter dem e Amazon mira a rinviare un voto sindacale in uno dei suoi magazzini.Giudicano voto postal… - T_h_e__J_ok_e_r : Amazon conclude che il voto per corrispondenza è troppo suscettibile di frode per essere utilizzato per un voto sin… -