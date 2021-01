Vaccino, De Luca: “In mano a burocrati con delirio di onnipotenza” (Di venerdì 29 gennaio 2021) NAPOLI – “Con questa disponibilità di vaccini se tutto va bene completiamo le vaccinazioni nel 2022”. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.“La carenza di vaccini – ha detto – è un problema drammatico. Il nostro obiettivo era di completare la campagna vaccinale entro il 2021 con un obiettivo intermedio: completare per luglio la vaccinazione di tutti i cittadini di Napoli. Per raggiungere questi due obiettivi avremmo bisogno di fare 50mila vaccinazioni al giorno, ma in Campania 50mila vaccini arrivano in una settimana. Per la copertura vaccinale se ne parla per il 2022”.“Qualche esponente del disciolto governo – ha aggiunto De Luca – dice che entro quest’estate o quest’autunno avremo l’immunità di gregge. Ma possiamo evitare di dire queste stupidaggini?”. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) NAPOLI – “Con questa disponibilità di vaccini se tutto va bene completiamo le vaccinazioni nel 2022”. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.“La carenza di vaccini – ha detto – è un problema drammatico. Il nostro obiettivo era di completare la campagna vaccinale entro il 2021 con un obiettivo intermedio: completare per luglio la vaccinazione di tutti i cittadini di Napoli. Per raggiungere questi due obiettivi avremmo bisogno di fare 50mila vaccinazioni al giorno, ma in Campania 50mila vaccini arrivano in una settimana. Per la copertura vaccinale se ne parla per il 2022”.“Qualche esponente del disciolto governo – ha aggiunto De Luca – dice che entro quest’estate o quest’autunno avremo l’immunità di gregge. Ma possiamo evitare di dire queste stupidaggini?”.

maurogab1 : RT @BK63805720: @Luca_Fantuzzi @maurogab1 Non abbimo perso niente Virus muta e come vedete ha le VARIANTI Date retta a dott.M.Amici, ha mol… - BK63805720 : @Luca_Fantuzzi @maurogab1 Non abbimo perso niente Virus muta e come vedete ha le VARIANTI Date retta a dott.M.Amici… - casertafocus : PARLA DE LUCA – Poche dosi, la campagna di vaccinazione terminerà nel 2022. Ultraottantenni: ecco cosa devono fare… - Apache1000100 : @cris_cersei @Andyphone @Theskeptical_ @borghi_claudio @Luca_Mussati @boni_castellane @dal4al5 Devo dire che se la… - occhio_notizie : De Luca ha spiegato quelli che sono i passaggi da compiere per registrarsi e prenotare il vaccino anti covid per gl… -