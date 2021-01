Vaccini | ecco il contratto con AstraZeneca pubblicato dalla Commissione Ue – Il documento

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Laeuropea hailconsul suo sito. Dopo la nuova richiesta dellail 27 gennaio, la stessa azienda ha accettato di rendere pubblica l’intesa firmata tra le parti il 27 agosto scorso. In una nota laaccoglie con favore l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza. Solo ieri, riferendosi alle aziende che produconoil Coronavirus, la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides aveva parlato di obblighi morali e contrattuali. Mentre oggi, nel giorno in cui l’agenzia europea per il farmaco si prepara a esprimersi sul vaccino di Oxford con, la presidente dellaeuropea Ursula von der Leyen – anticipando la pubblicazione ...