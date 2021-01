Traffico Roma del 29-01-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverderitrovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo molto intensa alla circolazione sul grande raccordo anulare Dove sono presenti code e rallentamenti in carreggiata interna a partire da via Flaminia a via Prenestina code anche sulla carreggiata esterna tra la via del mare e via Tuscolana cose persulla Cassia tra via dei Due Ponti e le Grande Raccordo Anulare nelle due direzioni forti rallentamenti su via del Foro Italico tra via di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni e rallentamenti per incidente in via della Casetta Mattei altezza di via Pietro Bozzi sulla linea a della metropolitana terminato l’intervento tecnico presso Battistini e la linea è tornata Regolare sul viadotto della Magliana proseguono i lavori sul tratto dellaFiumicino l’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane ...