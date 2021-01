Tentazione Milan | l’ex Juventus subito per lo Scudetto

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Iltenta il colpo last minute e lo fa pensando ad un ex: l’acquisto per rinforzare le ambizioniE’ l’unica big che ha animato il mercato, in attesa di quel che accadrà con lo scambio Dzeko-Sanchez, ed ha voglia di sorprendere anche nella tre giorni finale. E’ ilche sente profumo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.