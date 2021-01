Sci alpino, startlist slalom Chamonix. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata con slalom speciale, quella che andrà in scena domani a Chamonix domani: i pali stretti accolgono una due giorni che li vede protagonisti, in orari perfettamente identici tra di loro sia al sabato che alla domenica. In casa Italia tiene banco la questione legata ad Alex Vinatzer, che ha bisogno di riprendersi da un periodo non positivo. L’eterno Manfred Moelgg, invece, confida di riuscire a far bene anche in questo caso, di fronte ai grandi interpreti della specialità. Saranno ancora loro a dettar legge, i vari Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Manuel Feller e in generale coloro che stanno dando spettacolo in quest’annata, a partir dal leader della classifica di specialità Marco Schwarz e dal suo più immediatamente lontano inseguitore Sebastian Foss-Solevaag. Lo slalom di Chamonix si ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata conspeciale, quella che andrà in scena domani adomani: i pali stretti accolgono una due giorni che li vede protagonisti, inperfettamente identici tra di loro sia al sabato che alla domenica. In casa Italia tiene banco la questione legata ad Alex Vinatzer, che ha bisogno di riprendersi da un periodo non positivo. L’eterno Manfred Moelgg, invece, confida di riuscire a far bene anche in questo caso, di fronte ai grandi interpreti della specialità. Saranno ancora loro a dettar legge, i vari Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Manuel Feller e in generale coloro che stanno dando spettacolo in quest’annata, a partir dal leader della classifica di specialità Marco Schwarz e dal suo più immediatamente lontano inseguitore Sebastian Foss-Solevaag. Lodisi ...

