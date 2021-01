Sampdoria-Juventus, Yoshida: “Volevo fare il centrocampista, felice per il primo gol in Serie A. CR7? Ho la mia idea” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla vigili della gara di "Marassi", Sampdoria-Juventus, il difensore blucerchiato, Maya Yoshida, andato in gol (il primo in Serie A) nel match contro il Parma, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" in seguito al suo rinnovo con il club del presidente Massimo Ferrero. Di seguito le dichiarazioni del calciatore nipponico."Ricordo che da piccolo volevo fare il centrocampista, non il difensore o l’ attaccante. Sono molto felice per il primo gol, lo aspettavo, dopo 30 partite in Serie A, ma la cosa importante per noi è evitare di subire gol. Contro la Juventus ci sarà da lottare e giocare una gran partita, il nostro obiettivo però è quello di arrivare a 40 punti e dobbiamo cercare di fare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla vigili della gara di "Marassi",, il difensore blucerchiato, Maya, andato in gol (ilinA) nel match contro il Parma, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" in seguito al suo rinnovo con il club del presidente Massimo Ferrero. Di seguito le dichiarazioni del calciatore nipponico."Ricordo che da piccolo volevoil, non il difensore o l’ attaccante. Sono moltoper ilgol, lo aspettavo, dopo 30 partite inA, ma la cosa importante per noi è evitare di subire gol. Contro laci sarà da lottare e giocare una gran partita, il nostro obiettivo però è quello di arrivare a 40 punti e dobbiamo cercare di...

juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - Mediagol : #Sampdoria-#Juventus, Yoshida: 'Volevo fare il centrocampista, felice per il primo gol in #SerieA. CR7? Ho la mia i… - egidio_gialdini : La conferenza stampa dell'allenatore della JUVENTUS, Andrea PIRLO, alla vigilia della 20a rit. 'A' '20-21: che vedr… -