Quella strada maledetta in moto: poi la caduta mortale (Di venerdì 29 gennaio 2021) E' morto cosi il capitano dell'esercito, in moto, su un tratto di strada maledetto, per niente omogeneo e sicuro. AmbulanzaRaffaele Smaldone, 33 anni, capitano dell'esercito italiano, è morto in seguito ad un terribile incidente, mentre viaggiava in scooter sulla Via del Foro Italico a Roma. Ancora incerte le cause dell'incidente, la dinamica è al vaglio degli investigatori. Quello che è certo è che l'uomo ha riportato gravissime ferite in seguito alla caduta. L'arrivo tempestivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, chiamati da qualcuno presente sul luogo dell'incidente. Il trasporto all'ospedale Pertini, e poi il decesso. Nulla è stato possibile fare per Raffaele, troppo estese le ferite, troppo forti i traumi subiti. Non è chiara la dinamica dell'incidente, non è chiaro cosa sia davvero successo.

