Ora è ufficiale | Deiola torna al Cagliari dopo il prestito allo Spezia

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ora è: come vi abbiamo anticipato in esclusiva Alessandroalil. Di seguito il comunicato del club sardo: “IlCalcio comunica di aver raggiunto un accordo con loper la risoluzione deldel calciatore Alessandro. Il centrocampista di San Gavino, 25 anni, ha sinora collezionato 143 presenze tra i professionisti, di cui 61 nella massima serie, e 9 reti.aver giocato in questa prima parte di stagione 15 gare, tra campionato e Coppa Italia, rientra ora alper dare il suo contribuito alla causa rossoblù”. Foto:Twitter ...