Netflix | Facebook e WhatsApp | ecco quanto inquiniamo con il web

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Da uno studio di ricerca condotto dalla Purdue University, Yale University e Massachusetts Institute of Technology è emersobasti poco per diminuire l’impatto della vita digitale. Sono state calcolate le emissioni dello streaming, il consumo di risorse idriche e il verde che sarebbe necessario per bilanciare le nostre operazioni online. I video sono sicuramente quelli che consumano maggiormente, specie se in streaming dal momento che coinvolgono anche server che devono mandare o smistare il flusso dei dati che li compongono. Maggiori sono le dimensioni dello schermo, maggiori sono le emissioni possibili di gas serra. Ad ogni modo non si tratta solamente di CO2, le infrastrutture del Web occupano anche terreno e consumano molte risorse idriche. Lo studio ha provato a dare un’idea delle dimensioni di tale problema. I ricercatori hanno calcolato sia lo sfruttamento ...

AppleRTweet : RT @classcnbc: Europa e Stati Uniti insieme per bastonare i #FAANG? Il ministro delle finanze tedesco, @OlafScholz, è confidente: entro l… - classcnbc : Europa e Stati Uniti insieme per bastonare i #FAANG? Il ministro delle finanze tedesco, @OlafScholz, è confidente:… - TuttoCorsi : Corso online di dizione e uso della voce. Info: b612@live.it 18 febbraio 8 Lezioni - 12 ore 21,00 - 22,30. Lezion… - VipsSelfie : Enrico Ciandri augura un grande futuro alla carriera di Rutger Hauer Lucca Films Festival aprile 2019!.(Ramsey,mara… - AppleRTweet : RT @IGItalia: La stagione delle trimestrali #USA ???? è cominciata! Segui i risultati di #Amazon, #Apple, #Facebook, #Google, #Netflix, #Tesl… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Facebook

Corriere della Sera

... interpretato da Omar Sy, torna in estate per la seconda parte della serie tv di, che ha già fatto registrare un record di ascoltiTwitter Pinterest Lupin: la seconda stagione è in ...1) Gotham -La first position viene conquistata da Gotham , in cui il detective James ... selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 'Metti mi piace alla nostra pagina ...Vi segnaliamo l'annuncio di un concept artist che ha rivelato di essere la lavoro sulla seconda stagione di Love, Death & Robots.Anche a febbraio Netflix ci riserva tante sorprese! Ecco quali sono le serie TV e i film da non farsi scappare e da godersi con la famiglia ...