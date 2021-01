Milano, punta il coltello alla gola di un uomo per rubargli l'auto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa mattina intorno alle 5.15, a Milano, in via Cogne, zona Vialba, un 67enne, mentre andava a prendere la sua auto parcheggiata in strada, è stato avvicinato da un uomo, che gli ha puntato un ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa mattina intorno alle 5.15, a, in via Cogne, zona Vialba, un 67enne, mentre andava a prendere la suaparcheggiata in strada, è stato avvicinato da un, che gli hato un ...

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Milano, punta il coltello alla gola di un uomo per rubargli l'auto - leggoit : Milano, punta il coltello alla gola di un uomo per rubargli l'auto - fisco24_info : Giochi invernali 2026: Milano e Trento vogliono un «ovale» per il pattinaggio: La specialità sportiva doveva teners… - Alessan14225205 : Scambio senza senso. Roma che resterebbe con una punta, dzeko che va a marcire in panchina a Milano ??????? #Dzeko - radio_milano : RT @CalcioFinanza: #Sky punta sullo smartworking, l'emittente pronta a lasciare un palazzo della sede di Santa Giulia -