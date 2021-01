Milano | fingono vendita bitcoin e lo rapinano | arrestati due minori

(Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) – Due ragazzi di 17 anni hanno finto di voler venderea un 46enne di Verona per poi aggredirlo brutalmente, in strada, una volta arrivati all’appuntamento. Per questo, ieri, i carabinieri della stazione di Paullo () hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due ragazzi. L’efferata rapina è stata commessa a Paullo lo scorso 24 settembre. La vittima, un rumeno, aveva pubblicato un annuncio di compradisu Internet e si era accordata con i due falsi venditori per consegnargli denaro contante in cambio di analoga cifra in criptovaluta. Una volta giunti all’appuntamento, i due giovani hanno aggredito brutalmente il 46enne colpendolo con calci e sferrandogli diversi pugni sul viso fino a farlo cadere a ...

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Due ragazzi di 17 anni hanno finto di voler vendere bitcoin a un 46enne di Verona per poi aggredirlo brutalmente, in strada, una volta arrivati all'appuntamento. Per ques ...