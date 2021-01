Mercato Juventus, dalla Spagna: nuovo bomber a parametro zero per Pirlo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mercato Juventus – A pochi giorni dalla chiusura del Mercato, la Juventus non ha ancora concluso nulla in entrata. Oltre a colpi per l’Under23 (come Akè e Dabo) oppure colpi in prospettiva come Rovella che rimarrà al Genoa, nessun colpo per la prima squadra. Paratici non ha ancora trovato un attaccante. La telenovela sul vice Morata non è ancora arrivata alla conclusione, anche se per molti Pirlo userà Kulusevski seconda punta, dunque di fatto sarà lui la quarta punta. Ma spuntano novità comunque importanti sul fronte attaccanti. Mercato Juventus, Diego Costa a parametro zero? A tre giorni dalla chiusura delle trattative, è difficile riuscire ad imbastire un affare importante, ma i bianconeri ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 gennaio 2021)– A pochi giornichiusura del, lanon ha ancora concluso nulla in entrata. Oltre a colpi per l’Under23 (come Akè e Dabo) oppure colpi in prospettiva come Rovella che rimarrà al Genoa, nessun colpo per la prima squadra. Paratici non ha ancora trovato un attaccante. La telenovela sul vice Morata non è ancora arrivata alla conclusione, anche se per moltiuserà Kulusevski seconda punta, dunque di fatto sarà lui la quarta punta. Ma spuntano novità comunque importanti sul fronte attaccanti., Diego Costa a? A tre giornichiusura delle trattative, è difficile riuscire ad imbastire un affare importante, ma i bianconeri ...

Sport_Mediaset : #Juventus, #Rovella in bianconero per 18 milioni. #Petrelli e #Portanova fanno il percorso inverso e vanno al… - tuttosport : #JuveU23, il mercato: #Zauli abbraccia #Pecorino e aspetta #Cacace - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - sportli26181512 : Dalla Spagna: Juve su Diego Costa!: La Juventus può pescare dal mercato degli svincolati. Come...… - infoitsport : Juventus, Pirlo: “Sampdoria buona squadra, mercato? Stiamo bene così” -