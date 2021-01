Mauro Platinette | lo riconoscete? Incredibile | sembra un famosissimo attore

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Spunta una foto dal passato diin cui somiglia ad un altro: è! In questa fotosomiglia ad un famoso: quale? (fonte Instagram)Una foto del passato svela una somiglianza trae unmolto famoso di cui nessuno avrebbe mai sospettato. La foto è in bianco e nero eppure non lascia spazio a dubbi perchèè identico ad undi una serie tv che ha spopolato l’anno scorso. Di chi si tratta? Leggi anche:, cambiamento impressionante: visibilmente dimagrito in questo scatto La foto in cui...