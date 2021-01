Mattarella: “Adotterò un’iniziativa immediata”. E convoca il presidente Fico per un mandato esplorativo (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’opposizione si presenta compatta nel colloquio al Quirinale con il Capo dello Stato: «Chiediamo che sia ridata la parola agli italiani». Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’opposizione si presenta compatta nel colloquio al Quirinale con il Capo dello Stato: «Chiediamo che sia ridata la parola agli italiani».

lorepregliasco : ?? Mattarella: adotterò con immediatezza un'iniziativa - rtl1025 : ?? 'E' doveroso dar vita presto a un #governo con un adeguato sostegno parlamentare' in un 'momento così decisivo: a… - Alise0 : RT @leo_cecchi91: Per un attimo ho pensato che il “Adotterò presto una iniziativa” di #Mattarella mentre andava via fosse il nuovo “Esco un… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: #consultazioni #Mattarella “emersa prospettiva di maggioranza politica ma va doverosamente verificata. A questo scopo adotterò… - FlavioSP56 : RT @ibico75: Mattarella: 'Adotterò doverosamente un'iniziativa'. Si trasferirà in Nuova Zelanda. #Mattarella #consultazioni #quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Adotterò Mattarella: 'Adotterò un'immediata iniziativa per verificare la maggioranza

Mattarella: 'Adotterò un'immediata iniziativa per verificare la maggioranza

GOVERNO: MATTARELLA CONFERISCE INCARICO A FICO, VERIFICARE MAGGIORANZA SU BASE ATTUALE

LA DICHIARAZIONE DI MATTARELLA AL TERMINE DELLE CONSULTAZIONI : L'Italia, come tutti i Paesi di ... A questo scopo adotterò - con immediatezza " un'iniziativa.

: 'un'immediata iniziativa per verificare la maggioranzaLA DICHIARAZIONE DIAL TERMINE DELLE CONSULTAZIONI : L'Italia, come tutti i Paesi di ... A questo scopo- con immediatezza " un'iniziativa.