Lo strano match di Sinner: prima Krajinovic e poi Djokovic (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella notte italiana è iniziata la giornata di esibizioni al Memorial Drive Tennis Centre di Adelaide. La manifestazione, denominata “ A day at the Drive”, offre l’opportunità di vedere in azione diversi top player e di raccogliere fondi a favore dell’Australian Tennis Fondation. Il programma sarebbe dovuto iniziare alle 3.30 del mattino con l’attesissima sfida Sinner-Djokovic, ma il serbo si è ritirato poco prima dell’avvio della partita, principalmente a causa di alcune vistose vesciche alle mani. Così, l’esibizione è diventata un curioso match a tre. Sinner cede ai serbi con un doppio 3-6 Al posto del numero 1 del mondo, Jannik Sinner si è trovato dall’altra parte della rete un altro serbo: Filip Krajinovic. Sembra non essere ancora giunto il fatidico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella notte italiana è iniziata la giornata di esibizioni al Memorial Drive Tennis Centre di Adelaide. La manifestazione, denominata “ A day at the Drive”, offre l’opportunità di vedere in azione diversi top player e di raccogliere fondi a favore dell’Australian Tennis Fondation. Il programma sarebbe dovuto iniziare alle 3.30 del mattino con l’attesissima sfida, ma il serbo si è ritirato pocodell’avvio della partita, principalmente a causa di alcune vistose vesciche alle mani. Così, l’esibizione è diventata un curiosoa tre.cede ai serbi con un doppio 3-6 Al posto del numero 1 del mondo, Janniksi è trovato dall’altra parte della rete un altro serbo: Filip. Sembra non essere ancora giunto il fatidico ...

TPanzana : @BeppeMarottaMa1 Eh mannaggia a sto computer della @SerieA guarda che strano tabellone che t'ha sfornato. Come quan… - lauramalf1 : @milanselby @campagnandrea33 È triste leggere queste cose. Fa strano durante i match che parlano poco. Dove sta scr… - mairzuc23 : @bruno30365858 @AAlciato @SkySport Boh - sarà che ho negli occhi l'invasione di campo a Genova - durante il match… - ProcessNamed : @LucioMM1 @Game_Set_Match_ @Ruffino_Lorenzo ma non è un po' presto per quello? mi pare comunque strano - lucaxx85 : @ProcessNamed @nevercube @OpencovidM @Ruffino_Lorenzo @Game_Set_Match_ Avevo postato il grafico dell'SMG. Che però… -

Ultime Notizie dalla rete : strano match Lo strano match di Sinner: prima Krajilovic e poi Djokovic Metropolitan Magazine Italia Lo strano match di Sinner: prima Krajinovic e poi Djokovic

La sfida d'esibizione sui campi di Adelaide tra Sinner e Djokovic si è trasformata in un match a tre: Jannik ha affontato anche Krajilovic ...

Strana grafica online potrebbe spoilerare qualche ritorno in WWE alla Royal Rumble?

La rete di canali che trasmette la WWE in terra inglese, la BT Sport, ha nelle ultime ore condiviso questa immagine sul suo profilo ufficiale Twitter:. . The Rumble is all about big returns and big de ...

La sfida d'esibizione sui campi di Adelaide tra Sinner e Djokovic si è trasformata in un match a tre: Jannik ha affontato anche Krajilovic ...La rete di canali che trasmette la WWE in terra inglese, la BT Sport, ha nelle ultime ore condiviso questa immagine sul suo profilo ufficiale Twitter:. . The Rumble is all about big returns and big de ...