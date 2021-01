Juventus | l’impatto del Covid sul bilancio

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, i top 20 club per fatturato del calcio mondiale perderanno circa 2 miliardi di euro di ricavi entro la fine della stagione 2020/21. Una situazione molto, grave come aveva preannunciato qualche giorno fa anche il presidente bianconero Andrea Agnelli, che non escluderà nessuno dei grandi del calcio. LEGGI ANCHE: Sampdoria-, Pirlo presenta la sfida: "Samp squadra temibile" La priorità dei club è il rientro in sicurezza dei tifosi allo stadio dato che sono molte le attività del matchday a rappresentare parte degli introiti delle società globali. Laha quantificato circa €70 milioni di perdite dovute alla chiusura dello Stadium., le plusvalenze per ilFabio Paratici e Andrea Agnelli, rispettivamente CFO ...