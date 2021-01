Juve | Pirlo in conferenza | ' Ronaldo è libero di fare ciò che crede'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) TORINO - " La Sampdoria è una buona squadra, che viene da un ottimo periodo con vittorie importanti. Sono arrivati innesti importanti di qualità, per cui sarà una partita difficile come tutte quelle ...

Chiesa dall'inizio

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

E' il commento di Andreasulla questione Cristiano Ronaldo, finito al centro delle critiche ... "Fagioli? Per giocare nellabisogna essere bravi, l'altra sera ha fatto bene e ora resterà ...Un tecnico preparato che stimo molto " ha dichiarato Andrea, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria. " Oggi a parte Dybala ...Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della ... "Trafila per arrivare in prima squadra è che devono essere bravi per giocare nella Juventus e questa è la cosa più importante.Il commento di Andrea Pirlo a proposito della partita di domani e del caso Ronaldo, che ha violato la zona arancione con la compagna.